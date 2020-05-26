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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA |  26 Mayıs 2020 Salı - 0:35 | Son Güncelleme : 26 05 2020 - 0:35

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu  ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında önceden tespit edilen  adreslere operasyon düzenledi.
 
 Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 126 sentetik hap, 20 gram  skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 50 gram esrar, 2,94 gram metamfetamin ile  uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
 
 Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 11 zanlının emniyetteki  işlemleri sürüyor.
 

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Balıkesir uyuşturucu operasyon
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