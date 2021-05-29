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Balıkesir'de sır olay! Buzdolabında bu şekilde bulundu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 20:11 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 20:11

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine gelen polis, girdiği dairede, yalnız yaşayan İsmail Özbekin (63) cansız bedenini, buzdolabında battaniyeye sarılı şekilde buldu.


Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi 2062 sokakta bulunan apartmanda oturan İsmail Özbekten (63) yaklaşık 5 gündür haber alamayan komşuları daireden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren polisler, kokuların yoğunlaştığı buzdolabının kapağının da koli bandıyla kapatıldığını gördü. Bandı sökerek kapağı açan polis ekibi, Özbekin cansız bedenini dolabın içinde, battaniyeye sarılı şekilde buldu.
 
Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön incelemenin ardından, Özbekin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Özbekin eşinde ayrı yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Balıkesir İsmail Özbekin daire
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