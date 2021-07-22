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Balıkesir'de panik anları! Fırtına çıktı, yaralılar var...

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 21:59 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 21:59

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana gelen kısa süreli fırtına nedeniyle, sahildeki vatandaşlar panik yaşadı.


Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahalesi'nde bugün saat 18.00 sıralarında kısa süreli fırtına meydana geldi. Plaj şemsiyelerinin havada uçuştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Denize giren tatilciler panik yaşarken, 3 kişi ise uçusan malzemelerin çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Fırtına sonrası hayat normale döndü.

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Edremit Balıkesir fırtına
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