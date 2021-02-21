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Balıkesir'de korkunç olay! Köpeklerine 20 kediyi boğdurttu

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 19:14 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 19:14

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, beslediği köpeklere 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, akli dengesinin  yerinde olmadığı iddia edilen 17 yaşındaki A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.
 
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin  ardından adliyeye götürüldü.
 
Nöbetçi hakimlik, A.K'nin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Hastanesine sevkine karar verdi.
 
Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ceyda  Uzunkaya, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuyu yaklaşık bir  aydır takip ettiklerini söyledi.
 
Uzunkaya, "Pazartesi tedavi süreci başlayacak ama o sürece kadar bir  canımızı daha yitirmemek için burada kamuoyu oluşturup tüm hayvanseverler  toplandık." dedi.

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Balıkesir Edremit köpek
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