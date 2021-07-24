Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde, 22 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında şiddetli fırtına meydana geldi. Fırtına esnasında oluşan hortum nedeniyle plaj şemsiyelerinin havada uçuştuğu o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 3 kişinin havada uçuşan cisimlerin çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandığı o anların kaydedildiği yeni görüntü ortaya çıkarken, hortum anında yaşanan panik net şekilde görüldü.
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Balıkesir'de korku dolu anlar! Birden ortaya çıktı, hortum paniği
Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) | 24 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:20 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 18:20