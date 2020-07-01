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Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar açıklandı

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:14 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 19:14

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk'in de yargılandığı davada karar açıklandı.


Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan  Çelenk ve eski Balıkesir Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Tamer Akkoyun ile  tutuksuz sanıklar eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı pilot kurmay  albay Ali Çayır, eski Işıklar Askeri Lisesi Takım Komutanı Turgay Tendürüs, eski  Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral İshak Dayıoğlu ile yakınları ve  avukatları katıldı.
 
Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraat talebinde  bulundu.
 
Mahkeme heyeti, Çelenk'i "anayasal düzeni ortadan kaldırarak, yerine  başka bir düzen getirmeye ve mevcut düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye  çalışmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Daha sonra  bu karar, müebbet hapse çevrildi.
 
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış  müebbet hapis istemiyle yargılanan Akkoyun, suça iştirak ettiği fakat darbe  girişimi sırasında eyleminden gönüllü olarak vazgeçtiği gerekçesiyle 12 yıl 6 ay  hapse mahkum edildi. Ali Çayır ve Turgay Tendürüs ise "silahlı terör örgütüne üye  olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.
 
İshak Dayıoğlu'nun davadan beraatini kararlaştıran heyet, sanıkların  cezaları kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkmalarını yasakladı.
 
Mahkeme heyeti, Çelenk ve Akkoyunlu'nun tutukluluklarının devamına  karar vererek duruşmayı bitirdi.
 

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