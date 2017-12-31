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Balıkesir'de deprem!

31 Aralık 2017 Pazar - 23:27 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 1:07

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Balıkesir'in Erdek açıklarında saat 23:12'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Balıkesir'de 23.12'de merkez üssü Marmara Denizi Erdek açıkları olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre 12.4  kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden  edinilen bilgiye göre, saat 23.12'de, merkez üssü Erdek ilçesi olan 4  büyüklüğünde deprem oluştu.
 
Çevre il ve ilçelerde hissedilen depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre  altında meydana geldiği tespit edildi.
 

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