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Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

22 Nisan 2021 Perşembe - 0:31 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 0:31

AFAD verilerine göre, Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 
 
00.17'de yaşanan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

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AFAD Balıkesir deprem
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