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- Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları – TOKİ Balıkesir Altıeylül 750 konut çekilişi (Balıkesir Altıeylül İlçesi Dinkçiler 2+1 525 - 3+1 225 konut)
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları – TOKİ Balıkesir Altıeylül 750 konut çekilişi (Balıkesir Altıeylül İlçesi Dinkçiler 2+1 525 - 3+1 225 konut)
14 Temmuz 2020 Salı - 15:10 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 15:10
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları hakkındaki araştırma sürüyor. Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Dinkçiler 750 / 100000 Toplu Konut Projesi’ne başvuru yapan vatandaşlar 2+1 525, 3+1 225 konutun hak sahibinin belirleneceği Balıkesir Altıeylül projesi sonuçlarını bekliyor. TOKİ Balıkesir Altıeylül kura çekilişi saat 13.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilmeye başlandı. Balıkesir Altıeylül Dinkçiler kura sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Balıkesir Altıeylül kura sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı…
TOKİ Balıkeksir Altıeylül kura sonuçları hakkındaki aramalar arttı. Balıkesir Altıeylül TOKİ 2020 kura sonuçları, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Balıkesirliler tarafından sorgulanıyor. 2+1 525, 3+1 225 toplam 750 kişinin konut sahibi olacağı Altıeylül Dinkçiler TOKİ kuraları, saat 13.00’de çekilmeye başladı. İşte TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları hakkında merak edilenler…
TOKİ BALIKESİR ALTIEYLÜL KURA ÇEKİLİŞİ
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME
BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ KURA SONUÇLARI
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ KURA SONUÇLARI 2020