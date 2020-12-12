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Balıkçıların ağına takıldı, SAS komandoları harekete geçti! Tam 250 kilo...

İHA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 17:03

Bodrumlu balıkçıların ağına takılan 1’inci dünya savaşından kaldığı öne sürülen mayın SAS komandolarını harekete geçirdi. Torba limanına getirilen mayına askeriye tarafından el konuldu.


  Bodrum’da balıkçıların ağlarına yaklaşık 250 kiloluk metal cisim takıldı. Balıkçılar metal cismin ne olduğunu araştırırken cismin 1’inci dünya savaşından kalma bir mayın olduğu ortaya çıktı.
 
Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren balıkçılar mayını Torba balıkçı barınağına getirdi. 
 
Yalıkavak açıklarında bulundu 
 
  Yalıkavak Mahallesi’nin 3 mil açıklarında Devlet 3 teknesinden denize ağ atan balıkçılar, topladıkları ağların içinde yaklaşık 250 kilo ağırlığında metal bir cisimle karşılaştı. Güverteye çıkarılan metal parça Torba Balıkçı Barınağı’na getirildi. Haber verilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutalığı ekipleri, deniz mayını parçası olduğu tahmin edilen cismin çevresini, güvenlik şeridi ile kapattı. Cismin Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekiplerince el konuldu. 
 
 

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