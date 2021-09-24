24 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.389 -0.85 EURO 10,3840 0.73
USD 8,8440 0.94 ALTIN 498,450 1.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

Balıkçıların ağına takıldı! Boyu 1 metre... 'Hayatımda ilk kez görüyorum'

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 12:09 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 12:15

Balıkçıların ağına takıldı, şaşkına çevirdi. 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında... İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 2 kalamar yakalandı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum" ifadelerini kullanırken, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, "Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Akdeniz'de, daha sıcak yerlerde görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık" dedi.


Egeli balıkçılar, İzmir'in Karaburun  ilçesi açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 kalamar  yakaladı. 
 
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine,  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürekli vurgusunu yaptığı küresel  iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye başlandığını  söyledi.
 
Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev  kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16  kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz  kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk  defa görüyorum." dedi.
 
 
"İzmir'de rastlamadık"
 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan  Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını  ifade etti.
 
 
Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, "Bu  kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond  Squid diye de geçiyor. Akdeniz'de görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık.  Denizlerimizde görülmeye başlanan yeni türlerin balıkçılığa etkisi şu an için  tehlikeli boyutta değil. Sular ısındıkça bu türlerin gelişi de artacaktır. Mesela  aslan balığının bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk. Beklediğimizden hızlı  geldi." diye konuştu.
 

ETİKETLER

Balıkçı dev kalamar kalamar türü ege ege kalamar Thysanoteuthis Rhombus
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.