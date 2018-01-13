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Balıkçı Zeydan'ın öldürülmesine kınama!

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 16:57

Filistin İçişleri Bakanlığı, balıkçı Zeydan'ın Mısır askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü bildirdi. Hamas, Mısır askerlerinin, Filistinli balıkçılara ateş açmasını kınadı.


Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Refah kenti açıklarında  avlanan balıkçı Abdullah Ramazan Zeydan'ın, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu  öldüğünü duyurdu. 
 
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli balıkçılara  ait teknelerden biri dün akşam Mısır-Filistin deniz sınırının yakınında Mısır  ordusunun açtığı ateşe maruz kaldı. Olayda balıkçı Zeydan hayatını kaybetti."  ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, "yapılan soruşturmada Filistinli balıkçıya ait teknenin  Mısır sınırına geçmediğini ortaya koyduğu" kaydedildi.
 
Bakanlık, Mısır yönetiminden olayla ilgili acil soruşturma açması ve  failleri cezalandırmasını istedi.
 
Hamas tarafından yapılan açıklamada da, Mısır askerlerinin, Filistinli  balıkçılara ateş açması kınanırken, Gazze halkına bu türden bir muamelede  bulunmanın hiç bir gerekçesinin olmadığı belirtildi.
 
Dün Gazze'nin güneyinde Refah kenti açıklarında avlanırken kimliği  belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden yaralanan  Abdullah Ramazan Zeydan kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetmişti.Mısır makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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