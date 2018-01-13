Balıkçı Zeydan'ın öldürülmesine kınama!

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Refah kenti açıklarında avlanan balıkçı Abdullah Ramazan Zeydan'ın, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğünü duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli balıkçılara ait teknelerden biri dün akşam Mısır-Filistin deniz sınırının yakınında Mısır ordusunun açtığı ateşe maruz kaldı. Olayda balıkçı Zeydan hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "yapılan soruşturmada Filistin li balıkçıya ait teknenin Mısır sınırına geçmediğini ortaya koyduğu" kaydedildi.

Bakanlık, Mısır yönetiminden olayla ilgili acil soruşturma açması ve failleri cezalandırmasını istedi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada da, Mısır askerlerinin, Filistinli balıkçılara ateş açması kınanırken, Gazze halkına bu türden bir muamelede bulunmanın hiç bir gerekçesinin olmadığı belirtildi.

Dün Gazze'nin güneyinde Refah kenti açıklarında avlanırken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden yaralanan Abdullah Ramazan Zeydan kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetmişti.Mısır makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.