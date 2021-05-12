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Balık yakaladı, ağzını açtı... Gördüğü karşısında şoka girdi!
27 yaşındaki deniz biyolojisi öğrencisi, altı kiloluk balığı yakaladığında başına geleceklerden habersizdi. Yakaladığı balığın ağzını açtığında gördüğü manzara karşısında şoka giren öğrenci, bir ilke imza attı.
Düşünmesi bile o kadar korkunç ki, kulağa uydurmaymış gibi geliyor. Ama değil: Konakçının dilini ısırıp yerine geçen ve ömrünün sonuna kadar ağzının içinde yaşayan bir parazit.