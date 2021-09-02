Balık fiyatları ne kadar, av yasağı sonrası balık fiyatları düştü mü? İşte güncel balık fiyatları 2021 ve haldeki balık fiyatları

Balık avı yasağı 1 Eylül’de sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Peki, Balık fiyatları ne kadar, av yasağı sonrası balık fiyatları düştü mü? İşte güncel balık fiyatları 2021…

15 Nisan’da gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül itibarıyla bu yasak kalktı. Balıkta beklenen bolluk yaşanmadı Tezgahlara hamsi ve palamut gelmezken 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler genellikle istavrit ile döndü. Peki, Balık fiyatları ne kadar, av yasağı sonrası balık fiyatları düştü mü? İşte güncel balık fiyatları 2021!

Balık fiyatları düştü mü?

4 aylık bir yasak sonrası havanın da olumsuz olması nedeniyle balıkta istenilen bolluk yaşanmadı. Fiyatlar bol olan balıklarda düşerken, az çıkan balıklarda düşmedi. Hamsi ve palamut azlığı, istavritte ve tekirde bolluk var. Lüfer ve çinekop da henüz yok. Dolayısıyla istavritin kilosu sezonun başlamasıyla 15 TL'ye kadar geriledi.

Balık fiyatları ne kadar?

İstavritin hal fiyatı 25-30 lira civarındayken tezgahlarda bu 50-60 liraya kadar çıkabilir.

İstavrit 30 TL, mezgit 45 TL, kefal 25 TL, sardalya 60 TL, iri tekir 50 TL, turna mezgiti 65 TL, çupra ve levrekler tane ile satılıyor fiyatı 20- 25 TL, biraz daha büyüğü 40-45 TL. Lüferlerin ve Karadeniz somonunun tanesi 50 TL'den, satışa sunuluyor.