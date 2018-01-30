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Balık fiyatları "cep yakmaya" devam ediyor

30 Ocak 2018 Salı - 15:12 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 15:12

Karadeniz'de bu sezon balık avında yaşanan düşüş, fiyatlara olumsuz yansımaya devam ediyor.


Sinop- Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali  Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllara oranla balık avında  yaşanan düşüşün vatandaşın alım gücünü zorladığını söyledi.  
 
Tezgahlarda kilogramı 15 liradan düşük balık bulmanın zorlaştığını  vurgulayan Bayrak, Karadenizliler için olmazsa olmaz hamsinin dahi fiyatı  dolayısıyla lüks hale gelmeye başladığını dile getirdi.
 
Sezondan hem balıkçıların hem de vatandaşların istediğini bulamadığına  işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:
 
"Tezgahlarda en ucuz balığın kilogramı 15 liradan başlıyor. Az olunca  maalesef fiyatlar devamlı yukarıya gidiyor. Mesela hamsi, sezonu olmasına karşın  15 liradan satılıyor. Mezgit ve istavrit gibi balıklar ise 20 liradan satışa  sunuluyor. Bunlar aslında devamlı tüketilen balık türleri arasında yer alıyor  çünkü fiyatları vatandaşın alım gücüne uygundu. Şimdi ise lüks hale gelmiş. Bazı  şeyleri anlamak için fiyatları dahi görmek yeterli oluyor. Fiyatlar bize balığın  en kısır avlandığı sezonlardan birini yaşadığımızı gösteriyor. Tablo hiç iç açıcı  değil."
 
Bayrak, balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini anımsatarak,  büyük bir sürpriz olmaması durumunda o tarihe kadar fiyatların aynı seviyelerde  seyretmesini beklediklerini ifade etti.
 

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