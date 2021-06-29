Balık burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Balık burcu kadını sevecen, şefkatli ve duygusal bir karaktere sahiptir. Bu burç insanı, genellikle herkesle iyi geçinebilirler ama çok fazla diğer insanlarla görüşerek kendi rutinlerinin dışına çıkmak istemezler. Bu nedenle de çok fazla kişiyle çok fazla samimiyet kurmamaya çalışırlar. Balık burcu kadınları, arkadaş konusunda çok seçicidirler.

Balık burcu kadınları, kendisi gibi duygusal, merhametli, ince düşünceli ve sahiplenici erkeklerden hoşlanırlar. Balık burcu kadınları, hayalperest yapılarına uyum sağlayacak kişilerle çok iyi anlaşırlar. Aynı zamanda tutkulu ve romantik bir yapıya sahip oldukları için kendisini tatmin edecek özelliklere sahip erkeklerle birlikte olmak isterler. Bencil ve baskın kişilerden uzak durmaya çalışırlar.

Balık Burcu Kadını Anlaşabildiği ve Anlaşamadığı Burçlar Neler?

Balık burcu kadınları çok duygusal ve merhametlidir. Bu nedenle de hayatta hep duygusal ve vicdanlı olan yengeç burçları ile çok iyi anlaşırlar. Balık burcu da yengeç burcu gibi hayalperest bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda birlikte hayal kurmayı da çok severler.

Balık burcu kadınları ile akrep burcu kişileri aslında karakter olarak birbirlerine çok zıtlardır. Ama onların zıtlıkları da birbirini tamamlar. Çünkü balık kadınları hayatları boyunca birine teslimiyet duygusuyla yaşar. Akrep burcu kadınları ise, her zaman balık kadını için bir dayanak olur. Balık burcu kişisini koruyup kollar ve sarıp sarmalar. Bunun için de akrepler ve balık kadını birbirleri ile çok iyi anlaşabilirler.

Balık burcu kadınının en çok anlaştığı diğer bir burç ise, başak burçlarıdır. Başak burçları, yardım sever kişilikleri ile balığın duygusal karışıklıklarına ve hallerine dayanamaz. Aynı zamanda yardım etmek için de çok çabalar. Onların en büyük destekçisi olmak ve sürekli olarak elinden tutmak ister. Balık burcu kadınları başak burcu ile çok iyi anlaşırlar. Aynı zamanda onları da her zaman en büyük destekçisi olarak görür.

Balık Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Su grubuna yer alan balık burçları, su grubuna mensup olan diğer burçlarla rahatlıkla anlaşabilir. Özellikle de duygusal beraberlik söz konusu olduğu zaman yengeç burçları ile harika bir uyum içinde birliktelik yaşayabiliyorlar. Her zaman tutkulu ve romantik olmaları ile dikkat çeken bu burca sahip olan insanlar, romantik ve duygusal ilişkilerde yengeç ve akrep burçları ile muhteşem bir uyum yakalayabilirler.

Balıklar her zaman uzun ilişkiler arar ve beraber olduğu insan için her şeyi yapmak ister. Bu özellikleri nedeni ile de hava ve ateş grubu ile çok kolay anlaşamaz. Bu nedenle balık burcunun en iyi anlaştığı burçlar genellikle toprak grubu burçlarıdır. Özellikle de başak ve oğlak burçları ile çok iyi bir uyum yakalayabilir. Sadece duygusal olarak değil arkadaşlık ilişkisi olarak da uzun yıllar sürecek dostluklar kurmak ister. Balık burçları kendisine oğlak burçlarının tavsiyelerini ve enerjik dünyalarını örnek alır.

Balık burcu kadınları, kendisi gibi duygusal, merhametli, ince düşünceli ve sahiplenici erkeklerden hoşlanırlar. Balık burcu kadınları, hayalperest yapılarına uyum sağlayacak kişilerle çok iyi anlaşırlar. Aynı zamanda tutkulu ve romantik bir yapıya sahip oldukları için kendisini tatmin edecek özelliklere sahip erkeklerle birlikte olmak isterler. Bencil ve baskın kişilerden uzak durmaya çalışırlar.