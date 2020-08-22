Balık sezonunun başlamasına kısa bir süre kala balıkçılar av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Balık av yasağının kalkmasıyla birlikte balık hasreti de sona erecek. Peki, Av sezonu ne zaman açılıyor? Balık sezonu ne zaman açılıyor? 2020-2021 av sezonu açılış tarihi!

Ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanan av yasağı kalkıyor. Geçimini balık avcılığından sağlayan balıkçılar sezon hazırlıklarını tamamladı. Balık av yasağında ağ onarımları ile teknelerinin bakımını tamamlayan balıkçılar sezonun açılmasıyla beraber balık tezgahlarını dolduracak. Peki, Av sezonu ne zaman açılıyor? Balık sezonu ne zaman açılıyor? 2020-2021 av sezonu açılış tarihi!

Denizlerin korunması, su ürünlerinin korunması ve balık avcılığında sürdürebilirliğin sağlanması amacıyla su ürünleri avcılığına her sezon belli dönemler balık av yasağı getiriliyor. Geçen nisan başlayan balık yasağının ardından, balıkçılar eylül ayında yeniden ağlarını atacak.Peki, Balık av sezonu ne zaman açılıyor? Balık sezonu ne zaman açılıyor? 2020-2021 av sezonu açılış tarihi!

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Corona virüs salgını ve yeterli avlanma olmaması nedeniyle av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce paydos eden balıkçılar, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. 1 Eylül’de bitecek olan avlanma yasağıyla beraber sofralarda balıklar yeniden yerlerini alacak.

BAKAN TEK TEK AÇIKLADI!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Akdeniz 'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibari ile sona erecektir. Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile içsularda ışıkla avcılık yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğlerin Resmi Gazete ’de yayımlandığını hatırlattı. Bakan Pakdemirli, tebliğlerin 01 Eylül 2020-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında uygulanacağını vurgulayarak, "Bu tebliğler, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kuralları düzenlemektedir" dedi.

Tebliğlerin su ürünleri sektörünün tüm paydaşlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tebliğler ile balığın ve ekmeğini helal yoldan kazanan balıkçılarımızın hakları korunması amaçlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.