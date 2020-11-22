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Balçiçek'le Sohbete Geldik 4. bölüm fragmanı yayında!

22 Kasım 2020 Pazar - 13:48 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 13:48

Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter'in yeni bölüm konukları Nilgün Belgün ve Cansel Elçin oluyor.


Çok özel bir masa, çok özel konuklar! İstanbul'un kalbinden evlerinize Nilgün Belgün ve Cansel Elçin ile birlikte sohbete geliyoruz.
 
Balçiçek'le Sohbete Geldik yeni bölümüyle Pazar 12.00'de Kanal D'de!

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