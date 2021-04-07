Balçiçek'le Sohbete Geldik 23. bölüm fragmanı yayında!

Bu haftaki konuklar Zeynep Tuğçe Bayat, Neslihan Yeldan ve Fatma Turgut.

Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçiçek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor, evinizi renklendirmeye devam ediyor.

Balçiçek’le Sohbete Geldik’in bu bölümüne güzel oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat, Neslihan Yeldan ve şarkıcı Fatma Turgut konuk oluyor.

sağlık, Ünlü sanatçılar, alanında uzman konuklar, en son trendler, güzelliğe dair ipuçları, moda spor , kısaca hayata dair her şey bu programda konuşuluyor.