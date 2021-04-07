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Balçiçek'le Sohbete Geldik 23. bölüm fragmanı yayında!

07 Nisan 2021 Çarşamba - 16:39 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 16:39

Bu haftaki konuklar Zeynep Tuğçe Bayat, Neslihan Yeldan ve Fatma Turgut.


Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçiçek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor, evinizi renklendirmeye devam ediyor.
 
Balçiçek’le Sohbete Geldik’in bu bölümüne güzel oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat, Neslihan Yeldan ve şarkıcı Fatma Turgut konuk oluyor.
 

Ünlü sanatçılar, alanında uzman konuklar, en son trendler, güzelliğe dair ipuçları, moda, sağlık, spor, kısaca hayata dair her şey bu programda konuşuluyor.
 
Balçiçek İlter’in sunumuyla “Balçiçek’le Sohbete Geldik” Pazar günü saat 13:00’de Kanal D’de...

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