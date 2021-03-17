Balçiçek’le Sohbete Geldik’in bu bölümüne Neler Oluyor Hayatta'nın güzel sunucusu Nur Tuğba Namlı, yazar Aret Vartanyan ve yakışıklı şarkıcı Bora Duran konuk oluyor.

Balçiçek'le Sohbete Geldik 20. bölüm fragmanı yayında! Bu haftaki konuklar Nur Tuğba Namlı, Aret Vartanyan ve Bora Duran. Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçiçek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor, evinizi renklendirmeye devam ediyor.

Balçiçek’le Sohbete Geldik’in bu bölümüne Neler Oluyor Hayatta'nın güzel sunucusu Nur Tuğba Namlı, yazar Aret Vartanyan ve yakışıklı şarkıcı Bora Duran konuk oluyor.

sağlık, Ünlü sanatçılar, alanında uzman konuklar, en son trendler, güzelliğe dair ipuçları, moda spor , kısaca hayata dair her şey bu programda konuşuluyor.