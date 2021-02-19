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- Balçiçek'le Sohbete Geldik 16. Bölüm Fragmanı!
Balçiçek'le Sohbete Geldik 16. Bölüm Fragmanı!
19 Şubat 2021 Cuma - 10:45 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 10:45
Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter'in yeni bölüm konukları Pervin Ersoy, Yeliz ve Erhan Güzel oluyor.
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