19 Şubat 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.559 0.78 EURO 8,4790 0.54
USD 6,9830 0.26 ALTIN 397,310 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Balçiçek'le Sohbete Geldik 16. Bölüm Fragmanı!

19 Şubat 2021 Cuma - 10:45 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 10:45

Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter'in yeni bölüm konukları Pervin Ersoy, Yeliz ve Erhan Güzel oluyor.


ETİKETLER

Balçicek İlter Balçiçek'le Sohbete Geldik Pervin Ersoy
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.