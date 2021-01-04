Balçiçek'le Sohbete Geldik 10. bölüm fragmanı yayında!

Deneyimli televizyoncu Balçicek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor ve şahane sohbetiyle hafta sonlarınızı renklendirmeye geliyor.

Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor ve şahane sohbetiyle hafta sonlarınızı renklendirmeye geliyor.