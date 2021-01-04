Balçiçek'le Sohbete Geldik 10. bölüm fragmanı yayında!
04 Ocak 2021 Pazartesi - 17:37 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 17:37
Deneyimli televizyoncu Balçicek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor ve şahane sohbetiyle hafta sonlarınızı renklendirmeye geliyor.
Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor ve şahane sohbetiyle hafta sonlarınızı renklendirmeye geliyor.
Balçiçek'le Sohbete Geldik yeni bölümüyle 10 Ocak Pazar 12.00'de Kanal D
'de!