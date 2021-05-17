Bakliyat alım fiyatları 2021! Ton başına bakliyat alım fiyatları ne kadar oldu, arttı mı? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmı ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf, işletmeler ve üreticilere yönelik ekonomik destek programının detaylarını açıkladı. Peki, Ton başına bakliyat alım fiyatları ne kadar oldu, arttı mı? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Bakliyat alım fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir dizi destek programının detaylarını paylaştı. Peki, ton başına bakliyat alım fiyatları ne kadar oldu?

BAKLİYAT ALIM FİYATLARI ARTTI!

Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ton başına bin 275 olan arpa fiyatını bin 750 liraya yükseltiyoruz. Nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlendi. Açıkladığımız alım fiyatları diğer alım kurumları için de referans alım olacak, farklı fiyatlandırma alınmayacak.

ERDOĞAN'DAN ESNAFA DESTEK MÜJDESİ

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTELENECEK

Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.

ÇAY ALIM FİYATI 4 TL OLDU

Geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,27 lira destekleme ile birlikte 3,4 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükselmiştir.