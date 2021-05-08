Baklavanın fiyatı belli oldu! Kilosu...

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, baklava fiyatlarıyla ilgili açıklama yaparak, "Baklava fiyatları geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Birinci sınıf fıstıklı baklava 100 liradan, cevizli baklava da 75 liradan aşağıda olmamalı. Güvenilir ve bilinen yerlerden alınmalı. Daha hesaplı olarak 40-50 liraya da baklava oluyor, fiyatlar kaliteye göre değişiyor. En basiti tüketici gidecek bir dilim tadına bakıp öyle alacak. İyi baklavanın şerbeti akmaz, damlamaz." ifadelerini kullandı.

Tüketiciler bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanması nedeniyle Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek. Her yıl bayram öncesi telaşlı günler geçiren baklavacılar, salgın nedeniyle üretimlerinin düştüğünü belirtiyor. Bayram ziyaretlerinin olmaması, gelen turist sayısının azalması nedeniyle baklava, tatlı tüketiminin azaldığına dikkat çeken üreticiler, salgın öncesindeki satış rakamlarına ulaşamayacaklarını söylüyor. Tatlı sektörü, bayramda tüketicilere online siparişleri kuryeyle ulaştırmayı sürdürecek. Bayramda en fazla fıstıklı baklava, midye baklava, şöbiyet ve soğuk baklavanın tercih edilmesi bekleniyor. Baklavanın güvenilir yerden alınması gerektiğine değinen sektör temsilcileri, “İyi baklavanın şerbeti damlamaz” diyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım , Ramazan Bayramı’nın baklavacıların bir yıl boyunca bekledikleri bir dönem olduğunu söyledi. Bayramda yasakların olması, ziyaretlerin yapılamaması nedeniyle baklava satışlarının istenilen düzeyde olmayacağını, tüketicilerin evde tüketmek için tatlı alacağını kaydeden Yıldırım şunları söyledi:

“Yine de salgın öncesi gibi satışlar olmaz. Türkiye’de günde 1200 ton baklava tüketiliyordu. Bu rakam Ramazan’da 1.5-2 kat, bayramda da 3 kat artıyordu. Günlük baklava tüketimi düşerken, satışlar da en az yüzde 50 azaldı.”

Fiyat yüzde 20 arttı

Bu süreçte pek çok firmanın online kanaldan hizmet verdiğini kaydeden Yıldırım, yurtiçi ve yurtdışı tatlı gönderimi yapıldığını söyledi. Baklava alırken fiyatına dikkat etmek gerektiğini açıklayan Yıldırım, şöyle anlattı: “Baklava fiyatları geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Birinci sınıf fıstıklı baklava 100 liradan, cevizli baklava da 75 liradan aşağıda olmamalı. Güvenilir ve bilinen yerlerden alınmalı. Daha hesaplı olarak 40-50 liraya da baklava oluyor, fiyatlar kaliteye göre değişiyor. En basiti tüketici gidecek bir dilim tadına bakıp öyle alacak. İyi baklavanın şerbeti akmaz, damlamaz.”