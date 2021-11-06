Baklavacıda skandal görüntü! Yarı çıplak...

Süt banyosu yapan sütçü, turşuyla dönerle dans eden usta, ekmekle maç, fındıkla kulaç... Sosyal medyada fenomen olmak için paylaşılan görüntüler peş peşe geldi.
CNN Türk'ün haberine göre; son skandal yarı çıplak Baklavacı. Burası Adıyaman'da bir baklavacı, işçilerden biri tezgah başında tütün sardı. Maske, eldiven, bone yoktu. İşçilerden biri tişörtünü çıkardı, bir başkası da o anları kaydetti.
Yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdü. O baklavaları yiyecek olanları unuttular, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. Görüntüler büyük tepki topladı.