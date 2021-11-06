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Baklavacıda skandal görüntü! Yarı çıplak...

06 Kasım 2021 Cumartesi - 14:54 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 14:54

Gıda terörü bitmek bilmiyor. Son skandal Adıyaman'da yaşandı. Bir baklavacıda ustalar hijyeni unuttu. Beğeni için paylaştıkları video onları afişe etti. Ne maske var, ne bone ne de eldiven, hatta birinde tişört bile yok. Elini önce ağzına sonra yufkalara götürdü, baklava tepsisine serdi. Büyük tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı.


Süt banyosu yapan sütçü, turşuyla dönerle dans eden usta, ekmekle maç, fındıkla kulaç... Sosyal medyada fenomen olmak için paylaşılan görüntüler peş peşe geldi.
 
CNN Türk'ün haberine göre; son skandal yarı çıplak Baklavacı. Burası Adıyaman'da bir baklavacı, işçilerden biri tezgah başında tütün sardı. Maske, eldiven, bone yoktu. İşçilerden biri tişörtünü çıkardı, bir başkası da o anları kaydetti.
 
Yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdü. O baklavaları yiyecek olanları unuttular, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. Görüntüler büyük tepki topladı. 

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