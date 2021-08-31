Bakırköy'de trafik kazası! 3 kişi yaralandı

İstanbul Şenlikköy Mahallesi Valilik Caddesi'nden sahil yönüne seyir halinde olan Ege Karadağ'ın kullandığı 34 AJH 262 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Çobanoğlu idaresindeki 34 PS 8539 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Karadağ ile aracındaki 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan Karadağ, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, hasar gören otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.