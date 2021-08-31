31 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.465 0.49 EURO 9,8500 -0.35
USD 8,3170 -0.66
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakırköy'de trafik kazası! 3 kişi yaralandı

DHA |  31 Ağustos 2021 Salı - 11:35 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 11:35

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


İstanbul Şenlikköy Mahallesi Valilik Caddesi'nden sahil yönüne seyir halinde olan Ege Karadağ'ın kullandığı 34 AJH 262 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Çobanoğlu idaresindeki 34 PS 8539 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazada, Karadağ ile aracındaki 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan Karadağ, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
 
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, hasar gören otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER

İstanbul Bakırköy trafik trafik kazası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.