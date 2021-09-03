Bakırköy'de fabrikada yangın! Çalışanlar kendilerini dışarıya attı

Bakırköy, Atatürk Havalimanı serbest bölgesinde bulunan araba parçaları üretimi yapan fabrikada saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki işçiler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

"FIRININ ÜST TARAFINDAN ÇIKTI'

Fabrika çalışanı Yasin Bağdatlı, "Yangın, fırının üst tarafında çıktı. Isıdan kaynaklı yangın olduğunu düşünüyorum. Burası araba parçaları üretiyor. Yangın çıktıktan sonra herkesi tahliye ettik. Yaralanma veya dumandan etkilenme yok. Burası 300 kişilik çalışanı olan bir fabrika." dedi.