Bakırköy Başsavcılığı Buğra Kavuncu'ya saldırıya soruşturma başlattı

Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğramış, olayın ardından saldırgan kaçmıştı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Açıklamada olayla ilgili tüm delil ve kamera kayıtlarını incelendiği, saldırganın kolluk kuvvetlerince arandığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.