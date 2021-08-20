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Bakırköy Başsavcılığı Buğra Kavuncu'ya saldırıya soruşturma başlattı

Sevda SARIKAYA / İSTANBUL (DHA)  |  20 Ağustos 2021 Cuma - 18:48 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 18:48

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlattı.


Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğramış, olayın ardından saldırgan kaçmıştı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Açıklamada olayla ilgili tüm delil ve kamera kayıtlarını incelendiği, saldırganın kolluk kuvvetlerince arandığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

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