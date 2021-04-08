Bakara suresi oruç ile ilgili ayetler nelerdir? Bakara Suresi okumanın yararları ve faziletleri - Bakara Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali

Kuran-ı Kerimde yer alan oruç ayetleri farklı farklı sureler içinde geçer. Oruç ayetlerinden bazıları da Bakara Suresinde bulunur. Kuran-ı Kerimde yer alan en uzun sure olan Bakara Suresinin bazı ayetlerini okumak çok faziletlidir. Bakara Suresi okumanın yararları ve faziletleri ile Bakara Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali…

Oruç tutmak Ramazan ayında Müslüman kişiler için farz kılınan ibadetlerden biridir. Ramazan ayı dışında da oruç tutulabilir ancak Ramazan ayı dışındaki oruçlar Müslümanlar için farz değildir. Oruç ile ilgili Kuran-ı Kerimde birçok ayet bulunur. Bakara suresi oruç ile ilgili ayetler nelerdir? Bakara Suresi okumanın yararları ve faziletleri ile Bakara Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali…

BAKARA SURESİ ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER NELERDİR?

Kuran-ı Kerimde yer alan oruç ile ilgili tam olarak 11 ayet bulunuyor. Kuran-ı Kerimde olan oruç ile ilgili ayetlerin 4 tanesi de Bakara Suresi’nde geçmektedir. Bakara Suresi’nin içinde geçen oruçla ilgili dört ayet; 183, 184, 187 ve 196. Ayetlerdir. Bakara Suresi 183. Ayette orucun farz kılındığı bildirilmektedir.

Sonraki 184. Ayette ise oruç tutmanın belirli bir güne sahip olduğu, tutmaya gücü yetenlerin mutlaka tutması gerektiği fakat tutmaya gücü yetmeyenleri fidye vermesi gerektiği belirtiliyor. Ardından 187. Ayette ise oruç tutarken yasaklanan davranışlar, orucun ne zaman başlayıp ne zaman biteceği bildiriliyor. Son olarak 196. Ayette ise Hac döneminde bazı hususlara göre oruç tutmanın gerekliliği belirtilmektedir.

BAKARA SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Bakara Suresinin birçok fazileti hadisi şerifler aracılığıyla bildirilmiştir. İşte hadisi şeriflerden derlenen Bakara Suresinin faydaları ve faziletleri;

Bakara Suresinin okunmaya devam edilmesi gerektiği ve bunun nedeninin Bakara Suresini öğrenmenin bereket olduğu nakledilmiştir.

Kıyamet gününde Bakara Suresi ve Ali İmran Suresinin iki gölgeleyici olarak gelip, okuyan kişileri ateşten koruyacağı nakledilmiştir.

Kuran-ı Kerimin zirvesinin Bakara Suresi olduğu ve her bir ayetinin 80 melek ile indiği bildirilmiştir.

Bakara Suresinin okunduğu ev içinden şeytanın kaçacağı nakledilmiştir.

Herhangi bir gece Bakara Suresini okuyan kimseye cennette taç giydirileceği nakledilmiştir.

Allah’ın en büyük ismi Bakara Suresinin 163. Ayeti ile Ali İmran suresinin başında olduğu bildirilmiştir. Allah’ın ismi azamı ile dua etmek, edilen duanın kabul olmasına vesile olur.

Hz Ömer (ra) şu şekilde bildirmiştir; Ali İmran Suresi ve Bakara Suresini gece vakitlerinde okuyan kişilerin bütün gece boyunca ibadet ile meşgul olmuşlar gibi sevap alacaktır.

Bakara Suresi 255. Ayet olan Ayetel Kürsi’nin okunması da çok faziletlidir.

Hem ahirette hem de dünyada mutlu olmayı isteyen kişiler devamlı olarak Bakara Suresinin 201. Ayeti ve İbrahim Suresinin 41. Ayetini okumalıdır.

Dua ederken Bakara Suresinin 126. Ayetinde yer alan İbrahim (as)’ın duası ile dua etmenin çok faydası vardır.

Uyunacak zaman Bakara Suresine ait olan 163. Ve 164. Ayetleri okuyan kişiye Allah, Kuran-ı Kerimden ezberlemiş olduklarını unutturmayacaktır.

Kişiler kendilerini tehlikede hissettiklerinde, sıkıntıya girdiklerinde ve dualarının kabul olması için Bakara Suresinin 255. Ayetlerindeki Ayetel Kürsiyi üç defa okumalıdır.

Fatiha Suresi okunarak dua edilmesi de oldukça faziletlidir.

BAKARA SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

Bakara Suresi Kuran-ı Kerimde yer alan sureler arasında en uzun olan suredir. Bakara Suresinde İsrailoğullarının taptıkları sığırdan bahsedilmektedir. Medine döneminde inmiştir. Allah Bakara Suresinde Kuran-ı Kerimi, münafık, mümin, iman gibi kavramları tanıtıyor. İman etmeyen kimselerin yaşadıkları çaresizlikleri anlatır.

Kuran-ı Kerimin Allah’a ait kelamlar olduğunu ispatlar. Kudretin tek sahibinin Allah olduğunu söyler. Allah’ın insanları sınadığını, şeytanın vermiş olduğu sözleri, insanın yaratılış sırasındaki zorlukları anlatır. Allah’ın kendilerine birçok nimet verdiği, affettiği insanların şirk ve küfürde ısrar etmeleri halinde nasıl yok oldukları anlatılır.