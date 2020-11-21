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Bakanlıktan 'Oruç Reis' açıklaması! 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacak

AA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 14:35 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 14:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, bugün yayımlanan yeni Navtex (denizcilere duyuru) ile birlikte 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacağını bildirdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisinin  10 Ağustos’ta, "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında sismik arama ve  araştırma faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.
 
Geminin bugüne kadar söz konusu sahada 8 bin 149 kilometre sismik veri  topladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta Akdeniz'de  başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi' kapsamında, bugüne kadar toplam  8 bin 149 kilometre veri topladı. Bugün yayınlanan Navtex ile birlikte, 2 bin 806  kilometre ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak."
 

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