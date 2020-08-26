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Bakanlıktan flaş genelge, iller tek tek açıklandı! Yeni yasak kararları...
Son dakika... İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi. Corona virüs vakalarının artmasının ardından 14 ilde sünnet, kına gecesi ve nişan etkinlikleri yasaklandı. Düğün ve nikâh törenlerine ise 1 saat sınırlaması geldi. Gelinle damadın 1. ve 2. derece yakını hariç 65 yaş ve üstü ile 15 yaş altı kişilerin düğüne katılmamasına, oyun ve dans gibi faaliyetlere de müsaade edilmemesine karar verildi. Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durduruldu. İşte alınan tüm yeni kararlar...
İçişleri Bakanlığı 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikleri bugünden itibaren yasakladı. Bu illerde yapılacak düğün ve nikâh törenleri ise 1 saat içinde tamamlanacak.