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Bakanlıktan flaş BioNTech kararı

AA |  04 Temmuz 2021 Pazar - 14:31 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 14:40

Sağlık Bakanlığı koronavirüs geçirenlere yönelik yeni bir uygulamayı duyurdu. Binlerce kişiye gönderilen SMS ile virüse yakalananlara tek doz BioNTech aşısı uygulanacağı iletildi.


Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulunun kararı doğrultusunda Kovid-19 geçiren kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacak. 
 
Kovid-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, Bakanlık tarafından ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS gönderildi. 
 
SMS'te, "Kovid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi. 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında en son 30 Haziran'da toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle, hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidilmiş, hastalığı geçirenlerin 3 ay sonra hatırlatma dozu olarak aşı olabileceği belirtilmişti.

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