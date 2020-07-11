Bakanlıktan engelli yolcu taşımaları ile ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter 'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Engelli yolcularımız trenlere inerken ve binerken yardım almakta, bu esnada yardımcı personel ile kişisel temasları olmakta, ayrıca ortak kullanılan yüzeylere de çok fazla temas etmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda engelli yolcularımıza salgın bulaşma riskine karşı korunması amacıyla kısıtlama getirilmiştir. Ancak, engelli yolcularımız için kent içi (Marmaray ve Başkentray) trenlerinde herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Pandeminin toplum için tehlike olmayı sürdürdüğü bu sürecin bitmesi ve normalleşme kurallarının güncellenmesi ile birlikte şehirlerarası yolcu taşımalar (YHT, anahat ve bölgesel tren) normal seyrine dönerken, engelli vatandaşlarımıza getirilen kısıtlama da kaldırılacaktır."