Bakanlıktan ek ders ücreti açıklaması! İdari izinli sayılan öğretmenlerin ek ders ücreti ödenir mi?

Corona virüs sürecinde öğretmenlerin karantina veya idari izinde oldukları süreçte ek ders ücretlerini alıp alamayacağı konuları merak ediliyordu. Öğretmenlerin ek ders ücretleri konulu yazıya istinaden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı söz konusu sorulara cevap verdi. Peki, Corona virüste idari izinli sayılan öğretmenlerin ek ders ücreti ödenir mi? Corona virüs karantinasında olan öğretmenlere ek ders ücreti verilir mi? İşte Bakanlık tarafından ek ders ücretleri ile ilgili verilen cevap...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, corona virüs sürecinde karantinada veya idari izinde sayılan öğretmenlerin, ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin sorularına cevap verdi. Peki, Corona virüste idari izinli sayılan öğretmenlerin ek ders ücreti ödenir mi? Corona virüs karantinasında olan öğretmenlere ek ders ücreti verilir mi? İşte öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen cevap...

Corona virüs sürecinde idari izinli sayılan veya Sağlık Müdürlüğü tarafından karantinaya altına alınan öğretmenler, ek ders ücretleri konusunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan görüş talebinde bulundu. Bakanlık, bahsi geçen öğretmenlerin izinli sayıldığı günler için ek ders ücreti odenip ödenmeyeceği hususundaki soruları cevaplandırdı.

CORONA VİRÜSTE İDARİ İZİNLİ SAYILAN ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı corona virüs sürecinde idari izinli sayılan öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilgili "Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan öğretmenlerin, eğitim öğretim, planlama, rehberlik araştırma-geliştirme ve benzeri görevlerinden haftada (15) saati, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürece "Ders niteliginde egzersiz görevi" sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir. Bu ücret, nöbet izni hariç her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." açıklamasını yaptı.

İŞTE BAKANLIĞIN EK DERS ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARARI!

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ''Ek Ders Ücreti Ödemesi'' konulu açıklaması:

"Ilgi yazı ile, Il Müdürlüğünüzde öğretmen kadrosunda görev yapan Fati ALAY'ın ikamet ettiği apartmanin Covid-19 salgını nedeniyle 11 Sağlık Müdürlüğü tarafından izolasyon karantina altına alındığı ve bu sebeple söz konusu personelin idar izinli sayıldıgı belirtilerek, bahsi geçen personele adan izinli sayıldığı günler için (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 5'inci maddesi kapsamında ek ders ücreti odenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Bilindiği üzere, (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine Iliskin Esasların" Ders niteliğinde egzersiz görevi başlıklı 5'inci maddesinde; "(1) Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan öğretmenlerin, eğitim öğretim, planlama, rehberlik araştırma-geliştirme ve benzeri görevlerinden haftada (15) saati, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürece "Ders niteliginde egzersiz görevi" sayılır ve karşılığında ek ders screti ödenir. Bu ücret, nöbet izni hariç her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." hükmü yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak yukanda yer alan mevzuat hükmu dogrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."