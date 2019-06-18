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Bakanlıklarda FETÖ soruşturması: 11 gözaltı...

18 Haziran 2019 Salı - 10:53 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 10:53

Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında 8 ilde 18 eski personel hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilenlerden 11'i gözaltına alındı.


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