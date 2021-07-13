Bakanlık yerli ERP çözümlerinin geliştirilmesi için destek verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dijital dönüşümde önemli araçlardan biri olan "kurumsal kaynak yönetimi (ERP)" sistemlerinde, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesine yönelik destek programı başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işletmelerin tedarikten muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına kadar tüm süreçlerini etkin ve verimli yürütmesini sağlayan "kurumsal kaynak yönetimi (ERP)" sistemlerinde stratejik bir ihtiyacı karşılamak için harekete geçti.

Özellikle savunma sanayisi gibi önemli alanlardaki büyük işletmelerin yabancı ürünlere bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla ERP Sistemleri Destek Programı başlatıldı.

Bakanlık, programla son yıllarda kritik verilerin güvenliği gibi nedenlerle stratejik açıdan önemi artan ERP sistemlerinde, bilinen sistemlerle rekabet edebilecek özelliklerde bir ürünün geliştirilmesini hedefliyor.

Bakanlık aynı zamanda, geliştirilecek ürünün açık kaynak olarak tüm firmaların kullanımına açılmasını sağlamayı planlıyor.

Böylelikle hem büyük kritik işletmelerde stratejik bir ihtiyacın giderilmesi hem de ERP kullanımının yaygınlaşmasıyla işletmelerin dijital dönüşümünün hızlandırılması amaçlanıyor.

Hibe desteği ve Ar-Ge teşviki verilecek

???????Rekabet öncesi iş birliği yaklaşımının benimsendiği destek programında, en az iki geliştirici firmayla bir kullanıcı firmanın birlikte proje yürütmeleri gerekiyor.

Öte yandan, proje sonunda geliştirilen ürünün kodlarının açık kaynakta paylaşılması zorunluluğu bulunuyor. Bu sayede, projeyi geliştiren firmaların yanında tüm teknoloji ekosistemi bu ürünü kullanabilecek ve hizmet sunabilecek.

Programda, Bakanlık tarafından sağlanacak destek ise konunun önemine uygun belirlendi. Proje başına 25 milyon liraya kadar hibe desteği verilebilecek. Ayrıca, projelerde yapılacak harcamalar için Ar-Ge vergi teşvikleri uygulanabilecek.

Bu kapsamda destek programı için 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunulabilecek. Başvuru ve detaylı bilgilere "rip.sanayi.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.