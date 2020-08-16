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Bakanlık yayınladı! O ilde zorunlu oldu, yeni uygulama...
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği “Güvenli Alan” sayesinde AVM, restoran, kafe, hatta taksilerin bile koronavirüs açısından anlık olarak güvenli olup olmadığının görülmesi mümkün. İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün yayınladığı genelge ile şimdilik pilot il Kırıkkale'de zorunlu hale getirilen “Güvenli Alan” kullanımı, kısa sürede tüm Türkiye’de yeni normaldeki sosyal hayatın bir parçası haline gelecek. Uygulama sayesinde akıllı telefona sadece bir karekod okutarak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu saniyeler içinde görülebiliyor.
Corona virüs salgınının başlamasıyla beraber hayatımıza giren Sağlık Bakanlığı’nın dijital uygulaması “Hayat Eve Sığar” (HES), bundan böyle yeni bir özelliği ile sosyal hayatta pandemiyle mücadelenin omurgası haline gelecek. Vatandaşlar HES’i şimdiye dek daha çok yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebilmek, Türkiye’nin günlük Koronavirüs tablosunu incelemek, seyahatlerde kullanılan HES Kodu’nu alabilmek için kullanıyordu.