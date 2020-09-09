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Bakanlık yabancı bir kitabı ‘’muzır yayın’’ ilan etti!

09 Eylül 2020 Çarşamba - 10:48 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 10:48

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı "muzır yayın" ilan etti. Tedvan Lieshout'un yazdığı, Ufuk Güngör'ün çevirisini yaptığı, Sylvia Weve tarafından resimlenen "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitap, "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.


Tedvan Lieshout'un yazdığı, Ufuk Güngör'ün çevirisini  yaptığı, Sylvia Weve tarafından resimlenen "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitabın,  18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak  nitelikte olduğuna karar verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır  Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Büyülü Fener Yayınları tarafından Mart 2016'da birinci  basımı yapılan "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade  ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır  tesir yapacak nitelikte olduğu belirlendi.

Bu kapsamda söz konusu kitap "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi  görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde  sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

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