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Bakanlık vahşice öldürülen Amara için harekete geçti

AA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 0:05 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 0:05

Şanlıurfa'da babası tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistin uyruklu 13 yaşındaki Amara D'nin defin işlemlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edileceği bildirildi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Canice katledilen 13 yaşındaki Amara'nın defin işlemleri bakanlığımız tarafından koordine edilecektir. Amara'nın 12 yaşındaki kardeşi ise kuruluşlarımızda koruma altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
 
Şanlıurfa Şıhmaksut Mahallesi 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin tutuşması sonucu yandığı belirtilen Amara D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
 
Olayın zanlısı olarak gözaltına alınan baba M.D. tutuklanmıştı.

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Şanlıurfa Filistin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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