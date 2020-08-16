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Bakanlık satışa çıkardı! İnternet üzerinden, ikinci el ve sıfır ürünler...

Ticaret Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-ihale sitesinde ürünler ihale ile satışa çıkarılıyor. Sitede cep telefonundan deri monta kadar sıfır ve ikinci el birçok ürün yer alıyor.

Bakanlık satışa çıkardı! İnternet üzerinden, ikinci el ve sıfır ürünler... Ticaret Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-ihale sitesinde cep telefonu bataryasından, kehribar taşına, kol saatinden boynuza kadar birçok ürün satışa çıkıyor. 
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