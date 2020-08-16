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Bakanlık satışa çıkardı! İnternet üzerinden, ikinci el ve sıfır ürünler...
Ticaret Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-ihale sitesinde ürünler ihale ile satışa çıkarılıyor. Sitede cep telefonundan deri monta kadar sıfır ve ikinci el birçok ürün yer alıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-ihale sitesinde cep telefonu bataryasından, kehribar taşına, kol saatinden boynuza kadar birçok ürün satışa çıkıyor.