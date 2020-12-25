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Bakanlık ortaokul öğrencilerine yönelik 3 bin soruluk yeni kaynak hazırladı

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 17:15 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 17:15

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecine destek amacıyla 5, 6,7 ve 8. sınıflar için hazırlanan çalışma fasiküllerinin üçüncü ünitelerini "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişime açtı. Bakan Ziya Selçuk, "Yayımlanan bu fasiküller LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz için de zengin bir kaynak desteği oluşturuyor. Farklı soru türleriyle öğrencilerimizin anlama süreçlerini ve motivasyonlarını güçlendiriyoruz" dedi.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, MEB'in uzaktan eğitim sürecinde zengin  kaynaklarla öğrencilere destek sunmaya devam ettiği belirtildi.
 
 Eğitim öğretim faaliyetlerine destek amacıyla başta "Kazanım Kavrama  Testleri" olmak üzere LGS için örnek sorular ile farklı sınıflar için "Beceri  Temelli Testler", "Tekrar Testleri" ve  çalışma sorularından oluşan fasiküllerin  yıl içinde paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, bu destek materyallerinin  öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördüğü vurgulandı.
 
Bu bağlamda, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan çalışma  fasiküllerinin üçüncü üniteleri ile uzaktan eğitime kaynak desteğinin sürdüğü  ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
 
 "Çalışma fasikülleri öğrencilerin işleyecekleri konuları  pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde  tasarlandı. Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen  bilimleri ve sosyal bilgiler (8. sınıflar için T.C. İnkılap Tarihi ve  Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde  hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca  gibi etkinliklere de yer verildi. 8'inci sınıf düzeyinde, 3 Türkçe, 4 matematik,  4 fen bilimleri ve 4 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere toplam 15 fasikül  hazırlandı.
 
Yedinci sınıf düzeyinde, iki Türkçe fasikülü, iki matematik fasikülü,  2 fen bilimleri fasikülü ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere toplam 9 fasikül  kullanıma sunuldu. 6'ncı sınıf düzeyinde, 2 Türkçe, 3 matematik, 2 fen bilimleri  ve 2 sosyal bilgiler olmak üzere 9 fasikül ve 5'inci sınıf düzeyinde, 2 Türkçe, 2  matematik, 2 fen bilimleri  ve 2 sosyal bilgiler olmak üzere toplam 8 fasikül  bulunuyor. Hazırlanan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor."
 
Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere  "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.
 
"Selçuk: Zengin bir kaynak desteği oluşturuyor"
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da uzaktan eğitim sürecinde  öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirterek  "Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz  kaynak desteğini artırıyoruz. Bugün de çalışma fasiküllerinin üçüncü ünitelerini  paylaşıyoruz." bilgisini verdi.
 
Bakan Selçuk şu değerlendirmeleri yaptı:
 
"Yayımlanan bu fasiküller LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf  öğrencilerimiz için de zengin bir kaynak desteği oluşturuyor. Farklı soru  türleriyle öğrencilerimizin anlama süreçlerini ve motivasyonlarını  güçlendiriyoruz. Öğrencilerimizin muhakeme ve eleştirel düşünme örnekleriyle  karşılaşmaları için destek oluyoruz. Diğer üniteleri kapsayan fasiküller  yayımlanmaya devam edecek.
 
Bu ay içerisinde ilk kez ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencilerimiz için  çalışma fasikülleri yayımladık. Bu çalışmaları başarıyla koordine eden Bakan  Yardımcım Mahmut Özer’e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren  Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Soru  Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme  Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür  ediyorum."

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