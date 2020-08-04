Bakanlık kararını verdi! Ünlü isimlere büyük şok

Daha önce de Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı mektupları alan ünlüler, sosyal medya hesaplarından ‘sağlıklı’ olduğu gerekçesiyle çeşitli ürünler tanıtmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Kurulu Başkanlığı’nca ünlü isimlerle ilgili alınan gerekçeli karar Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Karara göre adı geçen ünlü isimlerin yaptıkları reklam larda, ‘ürünün başta Covid-19 olmak üzere her türlü viral enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliğe sahip olduğu izleniminin uyandırıldığı, hatta “enfekte olunmuş olsa bile hastalığın iyileşmesine faydası olduğu” iddiasına yer verildiği, bütün bu iddiaların da yapılan bilimsel çalışmalarla doğrulanmış gibi bir algı oluşturulduğu’ tespit edildi.

Ünlülere, söz konusu ürünü “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudunuzu virüslere karşı korur. Covid – 19 da dahil olmak üzere her türlü virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı korur” gibi ifadelerle tanıttıkları gerekçesiyle her isme ayrı ayrı 104 bin 781’er TL idari para cezası kesilirken, ‘No Attack’ı üreten Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.’ye ceza kesildi.

BU BEYANLARI KULLANMAK KESİNLİKLE YASAK

Bakanlığın açıkladığı kararda, ünlülerin söz konusu ürünü sağlık beyanı kullanarak sanki bir ilaç veya bir beşeri tıbbi ürün gibi tanıttıkları ve ‘yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre takviye edici gıdalar için bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu’ vurgulandı.

FAYDASI BİLİMSEL OLARAK İSPAT EDİLMİŞ GİBİ TANITILDI

Kararda ayrıca ‘herhangi bir ürüne ilişkin olarak her hangi bir sağlık beyanında bulunabilmesi için ilgili idari otoriteden (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) izin alınması gerektiği, kullanılan bu beyanlar için ilgili otoriteden izin alınmadığından söz konusu beyanların doğruluğunun bilimsel olarak ispat edilmiş sayılamayacağı, dolayısıyla doğruluğu bilimsel olarak ispat edilmemiş bu beyanlarla tüketicilerin aldatılıp yanıltıldığı’ ifadelerine de yer verildi.

104 BİN’ER TL PARA CEZASI

Bakanlığın belirttiği ilgili maddelere aykırı olması sebebiyle, Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.için, Covid-19 salgını döneminde yayınlanması suretiyle, ‘insanların bilgi ve tecrübe eksikliği ile korku ve endişelerinin istismar edilerek ticari rant elde edilmeye çalıştığı’ değerlendirilmesi yapıldı.

Bu gerekçelerle firmaya 104 bin 781 TL idari para cezası ve reklamları durdurma kararı verildi.

Ayrıca Ebru Akel, Seda Sayan, Seda Akgül, Seray Sever, Seren Serengil ve Şeyma Subaşı’ya da aynı şekilde reklamları durdurmalarına ve 104 bin 781’er TL idari para cezası verilmesine karar verildi.