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Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını açıkladı

AA |  23 Mayıs 2019 Perşembe - 23:45 | Son Güncelleme : 24 05 2019 - 0:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.


Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu  yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için  süreci başlattık" diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde verdiğini  hatırlatarak, "Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza  teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil  ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir  şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel  ataması izninin uygun görüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:
 
"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru  olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi,  diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti,  perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı  gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10  bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil  sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."
 
Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı  Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden  (https://yhgm.saglik.gov.tr/) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına  hayırlı olmasını diledi.
 

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