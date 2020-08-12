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Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldıracak adım!

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:28 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 9:28

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor.


Vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak.  Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanamayacak. İşletmeler, vale hizmeti alan müşterileri, sahip olduğu haklar konusunda uyaracak. Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek. Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak. Vale görevlisi, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek.
 

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İçişleri Bakanlığı vale değnekçi
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