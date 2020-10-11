Bakanlık harekete geçti! Rehber hazırlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Hizmet Modellerinden Reşit Olarak Ayrılan Gençlere Yönelik Hayata Hazırlanma Rehberi oluşturuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanabilmeleri, toplumsal yaşama uyum sürecinde desteklenmesi amacıyla “Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlere Yönelik Hayata Hazırlama Rehberi” hazırladı.

Gençlerin yetişkinliğe hazırlanmasına yardımcı olmak ve bakım sürecinden toplumsal hayata geçişin olabildiğince kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan rehberde onların toplumsal hayata geçişte barınma, eğitim , meslek çalışma ve iş anlamında alabileceği destekler bulunuyor.

Rehberde gençlerin hayata atılma sürecinde karşılaşacağı durumlar ve bunlara ilişkin açıklayıcı ve yol gösterici bilgiler yer alıyor. Bakım hizmeti sonrasında toplumsal hayata hazırlanmanın önemi, bakım sonrası hizmetlere ilişkin bilgiler, bakım sonrası haklar, verilen hizmetler gibi birçok konuda gençlere faydalı bilgiler içeriyor.

Rehberde ayrıca gençlere; acil bir durumda kiminle irtibata geçebileceği, meslekler, kariyer ve meslek eğitim imkânları, sosyal ve ekonomik destek hizmetler, istihdam hakkı, harcama planı, kendisi ile ilgili kişisel kayıtlara erişim hakkı, faydalı iletişim bilgileri, kaynaklar ve başvurabilecekleri destek mekanizmalarına ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gençlerin her daim yanında olduklarını belirterek, “Rehber ile amacımız, bir taraftan çocuklarımızın yetişkinliğe tam olarak hazırlanmalarına yardımcı olmak diğer taraftan da bakım sürecinden toplumsal hayata geçişlerini olabildiğince kolaylaştırmaktır. Bu rehber, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden bakım sonrası rehberlik kapsamında gençlerimizin alabileceği bilgiler konusunda onlara yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.