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Bakanlık harekete geçti! Küçük yatırımcıya büyük destek

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 13:36 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 13:41

Ticaret Bakanlığı, yerli ürünlerin tüketimini ve bunlara yönelik farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütürken ihracatta "Türk malı" imajının yerleştirilmesine ilişkin de destekler veriyor.


Türkiye, sanayisinin yanı sıra, gerek üretim çeşitliliği gerekse  tarihi ve kültürel zenginliğiyle yöresel ürünler bakımından önemli bir potansiyel  barındırıyor. Söz konusu üretimin ve çeşitliliğin korunması, artırılması ve  tüketiminin özendirilmesi amacıyla 12-18 Aralık dönemi "Tutum, Yatırım ve Türk  Malları Haftası" olarak kutlanıyor.
 
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bakanlık  "yerli üretimin desteklenmesi" için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda,  Türkiye'nin yerel değerlerinin ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanınırlığının  artırılması, bu ürünlerin markalaşmasının sağlanması ve piyasada daha fazla pazar  payına sahip olması ile bu ürünleri üreten küçük yerel üreticilerin pazara  girişinin kolaylaştırılması hedefleniyor ve bu doğrultuda çalışmalar  gerçekleştiriliyor.
 
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil  düzenlemeler gereği, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve  zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının  en az yüzde 1’inin, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya tescil edilmemiş  olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince  belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına  ayrılması gerekiyor.
 
Bakanlık, halihazırda coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere  yönelik mevzuatın uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin artırılmasına ilişkin  mevzuat çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, yüzde 1'lik raf alanının  tamamının coğrafi işaretli ürünlere ve yöresel ürünlere ayrılması ile raf tahsisi  yapılacak coğrafi işaretli ürünler için mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi  şartının kaldırılmasının yanı sıra Bakanlığa, perakende işletmelerde coğrafi  işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılacak raf alanını belirli bir orana  kadar artırma yetkisi kullanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.
 
 Yerli ürünlere yönelik farkındalık çalışmaları yürütülüyor
 
Öte yandan, tüketicilerin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması  ve bu ürünlerin tüketiminin özendirilmesi amacıyla perakende olarak satışa arz  edilen mal veya hizmetlere ilişkin fiyat etiketlerinde bulunması gerekli unsurlar  arasına "Yerli Üretim" logosu da eklenmişti. Bu logonun haksız ve yersiz olarak  mevzuata aykırı kullanımına karşı idari yaptırımlar devreye alındı. Buna göre,  fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için idari para cezası uygulanırken,  tanıtımlarda logoyu haksız ve yersiz kullananlar hakkında Reklam Kurulu  tarafından, reklamın yayınlandığı mecraya idari para cezası uygulamaları  gerçekleştirildi.
 
Mevcut düzenlemelere ilaveten, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında  gerçekleştirilen Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması ile yerli ürün  tercih eden tüketicilerin oranı, tercih etme ve etmeme nedenleri saptandı.  Gelecek dönemlerde her yıl tekrarlanması planlanan bu araştırmayla tüketimde  yerli üretim ürünlerin tercih edilebilirliği izlenmeye devam edilecek ve sonuçlar  doğrultusunda bilinçlendirme çalışmaları sürdürülecek.
 
Turquality Programı "Türk Malı" imajına katkı sunuyor
 
Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatın ülke ekonomisi yararına  desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla ihracatta farklı gelişmişlik seviyesinde  olan firmaların kendi sektörleri itibarıyla küresel pazarlarda daha rekabetçi  olabilmeleri için doğan çeşitli destek ihtiyaçları, ihracata yönelik devlet  yardımları sistematiği çerçevesinde karşılanıyor.
 
İhracatta "Made in Turkey-Türk Malı" algısının daha ileriye taşınması,  firmaların yurt dışındaki tedarik zincirlerine gerçekleştirecekleri ara malı,  yatırım malı ve hatta ham madde ihracatının artışı ve sürdürülebilirliği için  önem arz ediyor.
 
Bakanlık tarafından uluslararası pazarlarda "Türk Malı" imajının  ekonomik hayatın farklı noktalarında yer alan yabancı ithalatçılar,  distribütörler, kanaat önderleri ve basın mensupları, nihai tüketiciler başta  olmak üzere tüm karar alıcılar nezdinde etkin şekilde tanıtılması ve mevcut  pozitif imajın kalite yönü başta olmak üzere farklı kriterleri içerecek şekilde  daha da ileriye taşınmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Özellikle katma  değeri yüksek, tasarım ve teknoloji yönüyle öne çıkan ve Türkiye'nin  sürdürülebilir ihracat artışının sağlanmasında büyük rol oynayan yetkinlikte  firmaların desteklenmesi için çeşitli destek mekanizmaları sunuluyor.
 
Uluslararası markalaşma noktasındaki firmaların, üretimden  pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak  şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak  uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri, söz  konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk Malı imajının oluşturulması ve  yerleştirilmesi amacıyla başlatılan "Turquality" Programı da büyük önem taşıyor.
 
Halihazırda 286 firma, 300 markasıyla Turquality Programı kapsamında  destekleniyor.  Marka/Turquality Programı kapsamına alınan firmaların patent,  faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,  sertifikasyona ilişkin giderleri, moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/şef  istihdamına ilişkin giderleri, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, yurt  dışı birimlere ilişkin giderleri, yönetim, tasarım, hukuk, bilişim danışmanlığı  giderleri Bakanlık kaynaklarından destekleniyor.
 
Tasarımcı firmalara özel destekler
 
Bakanlıkça, ticaret erbabına sağlanan ikinci destek paketi ise  "tasarım destekleri" olarak öne çıkarken, bu çerçevede, tasarımcı şirketleri,  tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam,  istihdam, patent tescili, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları  tasarıma dair birimlerin giderleri gibi birçok masraflarına destek sağlanıyor.
 
Ayrıca, Bakanlığın "terzi işi" bir yaklaşımla oluşturduğu Küresel  Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği (KTZ) ile firmalar, yazılım ve ekipman,  eğitim ve danışmanlık, sertifikasyon ve ürün doğrulama gibi dünyanın başta gelen  global ölçekteki şirketlere yönelik ihracat hedefleri için kritik önem taşıyan  alanlarda destekleniyor. Bu çalışmalarla Türkiye'de yerli ürün kullanımının  artırılması, yurt dışında "Türk Malı" imajının güçlendirilmesi sağlanmaya  çalışılıyor.
 
  
 

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