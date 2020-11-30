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Bakanlık harekete geçti! Değişiyor... istisna, indirim, muafiyetler kaldırılacak

30 Kasım 2020 Pazartesi - 9:25 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 9:25

Herkesi çok yakından ilgilendiren bir adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi düzenlemesi ile ilgili harekete geçti. Yapılacak düzenleme ile vergi sistemi 2021'de değişecek. Küresel gelişmelere duyarlı, rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturulacak. Etkinliği olmayan istisna, indirim ve muafiyetler kaldırılacak. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirlerine oranı gelecek yıl yüzde 85.3'e çıkacak.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, vergi sisteminde vatandaş memnuniyetini esas aldıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek yıl matrah ve vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapacak. Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik artırılacak, vergileme hizmetleri etkinleştirilecek. Mükellef haklarına yasal güvence gelecek. Mükellef hizmetleri merkezi etkinleştirilecek.
 
VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
 
Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Küresel gelişmelere duyarlı, rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturulacak. Etkinliği olmayan istisna, indirim, muafiyetler kaldırılacak. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirlerine oranı gelecek yıl yüzde 85.3'e çıkacak.
 
80 BİN MÜKELLEFE İZAHATA DAVET
 
İzhata davet kapsamında beyanname düzenleme programı aracığıyla elektronik ortamdan gönderilen onaylanmış beyanname sayısının 80 bine ulaşması bekleniyor. Bu yıl 60 bin olan davet edilen mükellef sayısı 2021'de 80 bine çıkacak. Akaryakıt ürünlerine yönelik mükellef denetimi gelecek yıl 32 bin 800 olacak. (Sabah)

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