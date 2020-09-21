Bakanlık harekete geçti! Cübbeli Ahmet'in '2 bin selefi dernek silahlanıyor' iddiası...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy , Cübbeli Ahmet'in 'Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' başlıklı haber ini paylaşarak, derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından, bir haber sitesinde yer alan 'Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım' başlıklı haberi paylaştı.

Ersoy, "Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bakan Yardımcısı Ersoy'un Twitter'daki açıklamasını kendi sayfasında paylaştı.