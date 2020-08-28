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Bakanlık görüntüleri paylaştı! Yunan F-16'ları böyle uzaklaştırıldı

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 20:52 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 21:32

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.


Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava  Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney  Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği  belirtildi.
 
Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri  trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava  Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme  yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden  uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve  menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam  etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
 
Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme  yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı.
 
 
 

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