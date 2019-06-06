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Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti

AA |  06 Haziran 2019 Perşembe - 13:24 | Son Güncelleme : 06 06 2019 - 13:27

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, rengi siyaha döndüğü ve kötü kokular yaydığı şikayetleri üzerine Gediz Nehri'nde inceleme başlattı


Denetim ve analiz sonuçlarına göre  çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak atık su deşarj etmek  suretiyle çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilenler hakkında uygulanacak  idari para cezalarının yanı sıra TCK kapsamında adli süreç başlatılacak
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  rengi siyaha döndüğü ve kötü kokular yaydığı şikayetleri üzerine Gediz Nehri'nde  inceleme başlattı. 
 
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Ege Bölgesi’nin  sulamadaki en büyük can damarlarından Gediz Nehri'nin kimyasal atıklar  dolayısıyla renginin siyaha dönmesi ve kötü kokular yaymasına ilişkin şikayetler  üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Gediz Havzası  sınırları içerisinde kalan illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri  tarafından gerekli denetim çalışmaları başlatılması için bölgeye ekipler  gönderildi.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında ekiplerce, bölgedeki organize  sanayi bölgeleri, müstakil sanayi tesisleri ve belediyelere ait atık su arıtma  tesisleri denetlenecek ve Bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvarlar tarafından bu  arıtma tesislerinden atık su numuneleri alınarak gerekli analizler yapılacak.
 
Bu denetim ve analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında belirtilen  usul ve esaslara aykırı olarak atık su deşarj etmek suretiyle çevre kirliliğine  neden olduğu tespit edilenler hakkında uygulanacak idari para cezalarının yanı  sıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında adli süreç başlatılacak.

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